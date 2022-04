OEDAŞ, Bilecikli çocuklara çifte bayram yaşattı OEDAŞ’ın geleneksel şiir ve resim yarışmasının sonuçları törenle açıklandı

Çocuklarda çevre bilinci ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyen OEDAŞ’ın her yıl hizmet verdiği farklı bir şehirde düzenlediği şiir ve resim yarışmasının altıncısı Bilecik’te yapıldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen yarışmanın ödül törenine Vali Dr. Kemal Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. “Enerji Tasarrufu” temalı şiir ve resim yarışmasında dereceye giren çocukların mutluluğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın da kutlandığı törende ikiye katlandı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ) tarafından düzenlenen “Enerji Tasarrufu” temalı şiir ve resim yarışmasının sonuçları törenle açıklandı. Her yıl OEDAŞ’ın hizmet verdiği farklı bir şehirde gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen yarışmanın bu yılki durağı Bilecik oldu. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen yarışmanın Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu’nda yapılan ödül törenine Vali Dr. Kemal Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın’ın yanı sıra çok sayıda davetli, çocukların öğretmenleri ve veliler katılım gösterdi.

Ödül ve 23 Nisan coşkusu bir arada

“Enerji Tasarrufu” temalı yarışma, ilkokul öğrencilerine yönelik resim, ortaokul öğrencilerine yönelik şiir yarışması olmak üzere iki kategoride düzenlendi. Büyük ilgi gören ve toplam 160 çocuğun resim ve şiirleriyle başvurduğu yarışmanın finalinde, her iki kategorinin birincileri laptop, ikincileri tablet, üçüncüleri ise bisiklet ödülünün sahibi oldu. Ayrıca törene katılan yaklaşık 200 öğrenciye; kalem kutusu, 12’li kuru boya kalem, kurşun kalem, kırmızı kalem, kalemtıraş ve silgiden oluşan birer kırtasiye seti hediye edildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın da kutlandığı törende çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

“Çocuklarımızın çevreye duyarlılığı geleceğe dair umutlarımızı artırıyor”

Törenin ardından bir açıklama yapan OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, enerjinin verimli ve tasarruflu kullanımının çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadelede en önemli araçlardan biri olduğuna dikkat çekti. Bu konuda küçük yaşlardan itibaren farkındalık yaratılmasının dünyanın geleceğine yönelik önemli bir adım olduğunu ifade eden Yalçın, “OEDAŞ olarak bu sürece katkı sağlamak için bu yıl altıncısını düzenlediğimiz yarışmamıza çocuklarımızın gösterdiği ilgi, dünyamızın geleceğine dair umutlarımızı artırıyor. Çocukların çevre duyarlılığının yanı sıra resim ve şiir alanında bu denli yetenekli olmalarını görmekten de mutluluk duyuyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da jürimiz seçim yapmakta zorlandı. Bu nedenle yalnızca dereceye girenleri değil yarışmamıza katılan tüm çocukları tebrik ediyor; çevreye, sanata, edebiyata olan ilgilerini kaybetmemelerini diliyorum. Ayrıca başta çocuklarımız olmak üzere, milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

