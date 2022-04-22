Din görevlileri belgelerini Müftü Erhun’un elinden aldı

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Hüsni Tilavet Kursu eğitimini tamamlayan 5 din görevlisine Bilecik Müftüsü Ali Erhun tarafından belge verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Eskişehir Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde Kur'an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'anı Kerim tilavetinde görülen telaffuz hatalarını gidermek, Kur'anı Kerim'i güzel bir eda ile okumalarını sağlamak amacıyla 6 ay süreli ‘Hüsni Tilavet Hizmet İçi Eğitim Kursu’ düzenledi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca bölgelerinde açılan sınav sonucu Bilecik’ten kursa katılan 5 din görevlisi, kursu başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

Kursu tamamlayan din görevlilerine belgelerini takdim etmek amacıyla Bilecik İl Müftülüğü makamında tören düzenlendi. Eğitimi tamamlayan din görevlileri belgelerini Müftü Ali Erhun’un elinden aldı.

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