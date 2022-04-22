Rektör dereceye giren öğrencilere madalya taktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör dereceye giren öğrencilere madalya taktı

İHA

Rektör dereceye giren öğrencilere madalya taktı

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere madalya taktı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Kütüphane ve Bilgi Merkezinde gerçekleşen satranç turnuvasında dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti. Sporcu öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Rektör Beydemir kendilerine madalyalarını takarak başarılarının devamlarını diledi.
Öğrenciler ise sporcuya verilen değerden dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirerek,Rektör Beydemir'e teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hazırladıkları iftar sofrasıyla davetlilerden tam not aldılar
YEREL HABERLER Hazırladıkları iftar sofrasıyla davetlilerden tam not ...
Din görevlileri belgelerini Müftü Erhun’un elinden aldı
YEREL HABERLER Din görevlileri belgelerini Müftü Erhun’un elinden ...
Osmaneli'nde vatandaşlar iftarda buluştu
YEREL HABERLER Osmaneli'nde vatandaşlar iftarda buluştu
OEDAŞ, Bilecikli çocuklara çifte bayram yaşattı OEDAŞ’ın geleneksel şiir ve resim yarışmasının sonuçları törenle açıklandı
YEREL HABERLER OEDAŞ, Bilecikli çocuklara çifte bayram ...
İtfaiyeciler iftarda buluştu
YEREL HABERLER İtfaiyeciler iftarda buluştu
Pazaryeri’nde 4 bin vatandaş birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı
YEREL HABERLER Pazaryeri’nde 4 bin vatandaş birlikte iftar açmanın ...
İlk yardım eğitimlerini tamamladılar
YEREL HABERLER İlk yardım eğitimlerini tamamladılar
Bozüyüklü yardım sevenler iftarda buluştu
YEREL HABERLER Bozüyüklü yardım sevenler iftarda buluştu
Bozüyük Terminalinde temizlik
YEREL HABERLER Bozüyük Terminalinde temizlik
Alparslan Aydın bir günlüğüne Osmaneli kaymakamı oldu
YEREL HABERLER Alparslan Aydın bir günlüğüne Osmaneli kaymakamı oldu
Şampiyonluğu belirleyecek maç öncesi taraftarlara çağrı
YEREL HABERLER Şampiyonluğu belirleyecek maç öncesi taraftarlara ...
Başkan Vekili Subaşı, Park ve Bahçe Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Vekili Subaşı, Park ve Bahçe Müdürlüğü ...
16 farklı ülkeden öğrencilere Bilecik'in tarihi ve kültürel değerleri anlatıldı
YEREL HABERLER 16 farklı ülkeden öğrencilere Bilecik'in tarihi ve ...
Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen ...
Koşarak caddeye çıkan 8 yaşındaki çocuğa araba çarptı
YEREL HABERLER Koşarak caddeye çıkan 8 yaşındaki çocuğa araba çarptı
Vali Kızılkaya sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu
YEREL HABERLER Vali Kızılkaya sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu
Yabancı uyruklu öğrenciler için iftar yemeği organize edildi
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu öğrenciler için iftar yemeği organize ...
Rektör Beydemir iftarını öğrenci evinde açtı
YEREL HABERLER Rektör Beydemir iftarını öğrenci evinde açtı
Dart branşında yarışan Bilecikli sporcular Türkiye derecelerine girdi Hem gençler hem büyükler kategorisinde yarışan Kılıçkaya milli takıma davet edildi
YEREL HABERLER Dart branşında yarışan Bilecikli sporcular Türkiye ...
Görüşülen bütün maddeler oy birliği ile kabul edildi
YEREL HABERLER Görüşülen bütün maddeler oy birliği ile kabul edildi
İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir başarılı öğrencileri kabul etti
YEREL HABERLER İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir başarılı öğrencileri ...
Bozüyük’te 23 Nisan Tipografi Afiş Sergisi düzenlendi
YEREL HABERLER Bozüyük’te 23 Nisan Tipografi Afiş Sergisi düzenlendi
Kazada yaralanan yolcu hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan yolcu hastanede hayatını kaybetti
Bilecik´te toprak kayması endişe yarattı
YEREL HABERLER Bilecik´te toprak kayması endişe yarattı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.