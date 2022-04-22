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Bilecik'te seyir halindeki motorlu bisikletten düşen sürücü yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Neyzen Sokak ile Kalender Sokak kavşağının kesiştiğini noktada meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halindeki 11 ABD 682 plaka motorlu bisikleti sürücü Necib Hamza B. (22) kavşağa geldiği esnada karşıya geçen araca çarpmamak için frene bastı. Yerin ıslak olması nedeniyle kayan motorlu bisikletten devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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