1308 Osmaneli Belediyespor U14 futbol takımında ter döken Kaan Kulaklı Milli takım seçmelerine davet edildi.

2008 doğumlu sporculardan oluşacak olan Altyapı Milli Takımının Marmara Bölge Karmasına seçilen Kaan Kulaklı, 23 Nisan’da Bursa'da ardından da 2526 Nisan’da Antalya’da düzenlenecek olan seçmelere davet edildi. Başarılı futbolcuya makamında ağırlayana ve seçmelerde başarılar dileyen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Türkiye karmasına seçilip Avrupa’da 1308 Osmaneli Belediyespor'u temsil etmek için Antalya’da yapılacak olan seçmelerde sporcumuz ter dökecek. İlimizde seçilen tek sporcu olan Kaan Kulaklı aynı zamanda ilimizi temsil edecek. Sporcumuza ailesine antrenörlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ederiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.