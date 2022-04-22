İnşaatı devam eden Balçıkhisar köy camisinde ilk teravih namazı kılındı

Bilecik’in Osmaneli ilçesi Balçıkhisar köyünde inşaatı devam eden cami inşaatının alt katında ilk teravih namazı kılındı. Cami inşaatı tamamlanıncaya kadar köy halkı namazlarını burada kılmaya devam edecek.

Yapımına geçtiğimiz yıl başlanan ve hayırsever vatandaşların destekleri ile devam eden 130 kişi kapasiteli cami inşaatının alt katı tamamlandı. Balçıkhisar Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma Dernek Başkanı Fazlı Yavaş “Eski camimiz, tavanında, duvarlarında oluşan çökmelerden dolayı kullanıma uygun olmadığı yönünde çıkan raporun ardından yıkılmıştı. Geçtiğimiz yıl kaymakamlığımızın, belediye başkanlığımızın ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle 130 kişi kapasiteli yeni caminin temelini çok şükür atmıştık. Ramazan ayının 15'ci gününe devam eden camii inşaatının alt katını vatandaşlarımızın vakit ve teravih namazlarını kılabilecekleri duruma geldi. Cami inşaatında bedelsiz olarak çalışan ustalar, Hakk’ın rızasına nail olabilmek amacıyla var güçleriyle çaba gösteriyor. Ancak inşaatın tamamlanabilmesi için gerekli malzeme ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla dernek yönetimince yardım kampanyamız devam ediyor. Camiimizin daha iyi şartlar altında hizmet verebilmesi ve inşaatının tamamlanabilmesi için yardımlarınızı bekliyoruz. hayırsever halkımızın camii inşaatımıza desteklerini bekliyoruz” dedi.

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