Bilecik'te istihdam masaya yatırıldı Bilecik İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında, Bilecik İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2. toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, İŞKUR'un 2022 yılının ilk üç ayında gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendirildi. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan ve birim müdürleri katıldı.

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