Minik Başkan Zeynep Berra'nın tek isteği yeşil alan ve park

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kendisini ziyaret eden öğrenci ve öğretmenleri ağırladı. Başkan Vekili Subaşı, koltuğunu Zeynep Berra Doğan’a verirken, minik kız sadece yeşil alan ve park istedi.

Atatürk İlkokulu Müdürü Zeki Başdemir, Öğretmen Emrah Pınarbaşı ve öğrencilerden Zeynep Berra Doğan, Zehra Karaçay ve Mert Tuna Sidar, Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı’nı ziyaret etti. Başkan Vekili Subaşı, aynı zamanda kendisinin öğretmeni olan Zeki Başdemir ve öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek, konuklarına teşekkür etti, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.



‘’Bilecik’te ilk kez kadın belediye başkanı gördüğüm için çok mutluyum’’

Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Zeynep Berra Doğan, Başkan Vekili Subaşı’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı, başkan olduğunda gerçekleştirmek istediği hedeflerini açıkladı. Okulu ve mahallesi için yeşil alan ve park isteğinde bulunan Zeynep Berra Doğan, Bilecik’te ilk kez kadın belediye başkanı gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.



‘’Çocuklar bütün hizmetlerde ilk önceliğimizdir’’

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı da aynı zamanda öğrencisi olduğu Okul Müdürü Zeki Başdemir ve öğrencileri ağırladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, çocukların belediye çalışmalarında ilk öncelikli grup olduğunu sözlerine ekledi. Geleceğin en iyi yöneticilerini yetiştirmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Vekili Subaşı, Bilecik Belediyesi olarak çocuklar ve eğitime yönelik güzel projelerinin olduğunu belirtti.

Başkan Vekili Subaşı, 23 Nisan bayramı sebebi ile birçok etkinlik düzenleyeceklerini belirterek, öğrencileri davet etti. Ziyaret Başkan Vekili Subaşı’nın öğrencilere hediye vermesi ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

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