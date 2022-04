Bakan Dönmez: "Karadeniz gazını 2023’e yetiştirmek için çalışıyoruz" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dünyada ilk defa bor atıklarından pil üretiliyor" "Bilecik’e son 20 yılda yaklaşık 20 milyarlık yatırım yaptık" "2022-2026 yatırım döneminde İnhisar’ı ve Yenipazar’ı doğalgaz yatırım programına aldık" "Son 6 yılda toplamda 761 milyon liralık kömür desteği verdik"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazını 2023’e yetiştirmek için ekiplerin büyük bir gayretle sahada çalıştıklarını belirterek, “Yavuz’un göreve başlamasıyla böylece 3 gemimiz de aynı anda Karadeniz’de çalışmaya başladı" dedi.

Bir takım ziyaretler için baba ocağı Bilecik’e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, valilik tarafından Konak Restoran’da tertip edilen iftar programına katıldı. Ramazan’ın manevi havasını ata toprağında olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu anlatan Bakan Dönmez, "Bilecik bizler için bir şehirden, bir toprak parçasından çok daha öte bir yer. Her insan kendi memleketinin toprağından var olur, hamuru ve karakteri o toprağa göre yoğurulur. Bizlerin şahsiyeti ve kimliği de Bilecik’in kahraman ve şüheda kanıyla boyanmış toprağıyla şekillendi. Ertuğrul Gazi’nin, Şeyh Edebali’nin, Osman Gazi’nin, Hayme Ana’nın ve nice alperenlerin Osmanlı’nın ruhuna üflediği merhamet ve adalet çınarları bu topraklardan kök salarak 3 cihana yayıldı. Kuruluşun şehri Bilecik, Osmanlı’nın en zor zamanlarda sahip olduğu bu manevi kökler sayesinde kurtuluşun, yeniden dirilişin sembol şehirlerin biri oldu. Bizler bu topraklarda var oldukça; irfanı, ufku ve münevver kişiliğiyle bir milletin diriliş tohumlarını atan ecdadın kutlu varisleri olmaya devam edeceğiz. Bizler bu topraklarda var oldukça bizi biz yapan bu ruh hiçbir zaman silinmeyecek" dedi.



"Bilecik’e son 20 yılda yaklaşık 20 milyarlık yatırım yaptık"

Bakan Dönmez açıklamasının devamında, Son 20 yılda Türkiye’nin her bir köşesinde dev bütçeli yatırımları hayata geçirdiklerini anlatarak, "Bilecik’imizde de son yıllarda bu anlamda büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Sağlık, ulaştırma, eğitim, enerji başta olmak üzere şehrimiz değer alanda büyük bir gelişim ve değişim yaşanıyor. Yapılan yatırımları küçük göstermek isteyen bir güruh var. Bunları biliyoruz. Ancak milletimiz de gerçekleri görüyor. Bilecik’in 20 yıl, 30 yıl önceki halini hatırladığımızda nereden nereye geldiğimizi daha iyi görüyoruz. Bilecik’e son 20 yılda yaklaşık 20 milyarlık yatırım yaptık. Hızlı trenle şehrimizi İstanbul ve Ankara’ya bağladık. Duble yollar ve tünellerle, Bilecik’i diğer şehirlere hızlı ve konforlu bir ulaşım ağıyla bağladık. Bilecik Bozüyük Lojistik Merkez Projesi 2022 yatırım planına dahil edildi. Merkezin tamamlanmasıyla, fabrikalara ham madde teminiyle, mamul maddelerin taşınmasını kolaylaşacak. Bilecik önemli bir lojistik merkezi haline gelecek. Şeyh Edebali Üniversitesi’ni 2007 yılında kurduk. Yaklaşık 16 bin öğrencimiz burada eğitim görüyor. Yeni okullar ve gençlik merkezleri inşa ettik. TOKİ’nin yaptığı yeni yerleşim yerleriyle vatandaşlarımıza uygun maliyetli konut imkanı sunduk. Bilecik’in mamur olması için, ihya olması için büyük bir seferberlik başlattık" ifadelerine yer verdi.



"20222026 yatırım döneminde İnhisar’ı ve Yenipazar’ı doğalgaz yatırım programına aldık"

2002 yılında Bilecik’e sadece 1,1 milyon TL’lik yatırım yapıldığını söyleyen Bakan Dönmez, "2021 yılında Bilecik’e 508,8 milyon TL’lik bir yatırım yaptık. Aradaki muazzam farkı görüyorsunuz. Son 19 yılda ise toplamda 1,75 milyar TL’lik yatırım yaptık. 2006 yılında Bilecik’i doğal gazla buluşturduk. Bozüyük, Dodurga, Gölpazarı, Merkez, Osmaneli, Pazaryeri ve Söğüt’te halihazırda vatandaşlarımız doğal gaz kullanıyor. İnhisar ve Yenipazarlı hemşehrilerimize de buradan müjde vermek istiyorum. 20222026 yatırım döneminde İnhisar’ı ve Yenipazar’ı yatırım programına aldık. İnşallah mümkün olan en kısa sürede bu iki ilçemizi de doğal gazla buluşturacağız" dedi.



"Karadeniz gazını 2023’e yetiştirmek için ekiplerimiz büyük bir gayretle sahada çalışmaya devam ediyor"

Mart ayı itibariyle toplam kurulu gücümüz 100 bin megavatı aştığını anlatan Bakan Dönmez, "Yenilenebilir enerjiye yaptığımız yoğun yatırımlar sayesinde toplam kurulu gücümüz içerisindeki yenilenebilir payı yüzde 54’e ulaştı. Güneş enerjisinde 8 bin, rüzgâr enerjisinde 10 bin MW’ı aştık. Bu yıl yapacağımız yeni YEKA yarışmalarımızla yenilenebilir enerjinin payını artırmaya devam edeceğiz. 850 MW’lık YEKA RES3, bin MW’lık YEKA GES4 ve bin 500 MW’lık YEKA GES5 yarışmalarımızı bu yıl yapacağız inşallah. Öte yandan, Karadeniz gazını 2023’e yetiştirmek için ekiplerimiz büyük bir gayretle sahada çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Yavuz’u kuyu başı ekipmanını deniz tabanına yerleştirmesi için Türkali2 kuyusuna gönderdik. Açtığımız diğer 10 kuyunun kuyu başı ekipmanlarının yerleştirilmesi de yine Yavuz tarafından gerçekleştirilecek. Yavuz’un göreve başlamasıyla böylece 3 gemimiz de aynı anda Karadeniz’de çalışmaya başladı" ifadelerine yer verdi.



"2023 yılında Sakarya Gaz Sahası’ndan ilk faz gaz üretimini gerçekleştirmek"

Bakan Dönmez açıklamasının devamında, "Deniz ile kara bağlantısını sağlayacak boruların teslimatı da peyderpey devam ediyor. İnşallah bu yaz orada da ilk kaynağı vurmuş olacağız. Bütün gayretimiz 2023 yılında Sakarya Gaz Sahası’ndan ilk faz gaz üretimini gerçekleştirmek. Sahadaki üretimin en yüksek döneme ulaşmasıyla birlikte doğal gaz talebimizin üçte birini Sakarya Sahasından karşılayacağız inşallah. Yeni gemimiz de yolda. O da inşallah birkaç ay içerisinde Türkiye’de olacak. Diğer gemilerimizden farklı olarak 7. nesil bir gemi olacak. İlk defa biz kullanacağız. Böylece Türkiye, arama ve sondaj gemileriyle dünyanın en güçlü filosuna sahip ülkelerinden biri olacak" dedi.



"Son 6 yılda toplamda 761 milyon liralık kömür desteği verdik"

Yerli kaynakların üretimi için sektörü desteklemeye devam ettiklerini anlatan Bakan Dönmez, "Yer altı kömür işletmeciliğinin maliyet artışlarından en az etkilenmesi için 2016’dan bu yana sektörümüze destek veriyoruz. Son 6 yılda toplamda 761 milyon liralık kömür desteği verdik. Geçen yıl ise salgından etkilenen işletmelerimize bir önceki yıla göre yüzde 60 artışla 395 milyon 484 bin lira destek ödemesi yaptık. Yaşanan küresel istikrarsızlık nedeniyle olumsuz etkilenen kömür fiyatlarından, işletmelerimizin en az etkilenmesi için bu yılın ilk 3 ayında 96 milyon 863 bin lira destek ödemesi yaptık. Bu ödemelerden yaklaşık 10 bin madencimizi istihdam eden 49 işletme yararlanıyor" dedi.



"Dünyada ilk defa bor atıklarından pil üretiliyor"

Bakan Dönmez son olarak 2020 yılının sonlarında pilot tesisinde üretime başlayan yerli lityum için de bu yıl önemli adımlar atacaklarını belirtti. Dönmez, "Eskişehir Kırka’da yıllık 600 ton, Balıkesir Bandırma’da ise yıllık 100 ton üretim yapacak tesislerimizin yapım ihalelerini bu yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. Dünyada ilk defa bor atıklarından üretiyoruz bu pilleri. ARGE’si tamamıyla bize, bizim mühendislerimize ait. Üretilen lityum karbonatın lityum iyon batarya üretiminde kullanılması için Aspilsan ve Aselsan ile iş birliği anlaşmaları imzaladık. Yerli lityum bundan sonra Türkiye’nin yerli teknolojisine enerji sağlayacak inşallah. Bizler çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bizler elimizden geldiğince, bu can bu bedende oldukça son nefesimize kadar milletimizin hizmetkârı olacağız. Birileri ne derse desin, kimler yolumuza taş koymaya çalışırsa çalışsın, milletimizin desteğiyle her birinin üstesinden geleceğiz inşallah" dedi.

