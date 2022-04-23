Rektör Beydemir’den Bozüyük Garnizon Komutanı Yüzbaşı İnanç'a ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bozüyük ziyaretleri dahilinde Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç’ı ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir Bozüyük Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç'ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Rektör Beydemir'e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koyun eşlik etti.

Gerçekleşen görüşmenin ardından Rektör Beydemir, Yüzbaşı İnanç’a hediye takdiminde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.