Rektör Beydemir koltuğunu çocuk rektörlere devretti

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde koltuğunu çocuk rektörlere devretti. Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Zehra Kuyucu, Ahmet Yusuf Ateş, Hayrunnisa Tohumcu sırası ile rektörlük koltuğuna oturarak bir süreliğine rektör oldular.

Okul Müdürü Sabri Turhan ve sorumlu öğretmenleri gözetiminde üniversiteye gelen çocuk rektörler, rektörlük makamındaki tanışma toplantısının ardından Senato Toplantı Salonu’nda Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu, Rektör Danışmanı Öğr. Gör Özgür Özcan ve daire başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdiler.

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