Tali yoldan kontrolsüz çıkan otomobile tır çarptı, 1 kişi yaralandı

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Bilecik'te seyir halindeki otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesinden Vezirhan istikametine seyir halindeki D. Ş.'nin sürücülüğü yaptığı 54 AFS 586 plakalı tıra, tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan Y.S. idaresindeki 11 EK 374 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücü Y.S. aralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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