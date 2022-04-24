Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Bilecikspor oldu Bilecikspor, Söğütspor’u 5-0 yenerek şampiyon oldu

Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu final maçında Söğütspor’u 50 yenen Bilecikspor oldu.

Osmaneli İlçe Stadı’nda oynana Bilecik 1. Amatör Lig final maçında Söğütspor’u 50 yenen Bilecikspor lig şampiyonu oldu. İki takım taraftarlarının büyük desteği ile saha çıkan takımlar sıcak havanın altında mücadele ettiler. Maça iyi başlayan Bilecikspor maçın 1’inci dakikasında Abdülkadir Özdogan’ın golüyle 10 öne geçti. Bu golden sonra ataklarına devam eden Bilecikspor maçın 37’inci dakikasında kaptanı Ekrem Dal’ın golüyle durumu 20’a getirdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı Bilecikspor’un 20’lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Bilecikspor maçın 60’ıncı dakikasında Ahmet Hakan Önerbay’ın golüyle durumu 30’agetirdi. Maçın 78’inci dakikasında Ali Çukadar durumu 40’a getiren golü attı. Maçın 90+5’inci dakikasında takım kaptanı Ekrem Dal kendisinin ikinci takımın 5’inci golünü kaydetti. Bu golün santrası bile olmazken, maçı Bilecikspor 50 kazanarak lig şampiyonu oldu. Maç sonunda Bilecikspor şampiyonluk kupasını takım kaptanı Ekrem Dal alırken, kulüp başkanı Ali Muyşin ve antrenör Hasan Kol büyük sevgi vardı.

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