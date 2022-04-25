Çocuk trafik eğitim parkı coşkuyla açıldı

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi’nin kendi imkanlarıyla kente kazandırdığı 'Çocuk Trafik Eğitim Parkı' açıldı.

Yoğun katılımla kapılarını aralayan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın açılış töreninde kurdeleyi çocuklar kesti. İçerisinde 112 Acil, Polis, Jandarma, İtfaiye ve AFAD’ın eğitim istasyonlarının yanı sıra trafik işaretleri, durak, kavşak gibi trafikte karşılaşılan unsurların yer aldığı Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda Bilecik’in tarihi değerlerinden saat kulesine de temsilen yer verildi. Renkli görüntülerin yaşandığı açılışta çocuklar ve veliler parkta oluşturulan aktivitelere yoğun ilgi gösterdi.

Alanda çocuklarla birlikte incelemeler yapan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, “Trafik kuralları bireylerimizin erken yaşta öğrenmeleri gereken hayati konulardan birisidir. Bu meseleyi erken yaşlarda çözebilirsek daha bilinçli sürücüler, daha bilinçli yayalar yetiştirmiş olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Çocuk Trafik Eğitim Parkı başta çocuklarımız olmak üzere tüm hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

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