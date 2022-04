Minik öğrencilerin gösterileri ayakta alkışlandı

Bilecik Belediyesi Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi ile Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesisi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen 23 Nisan gösterisi, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve aileler, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda hünerlerini sergileyen öğrencilerin sevincini paylaştı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Özlem Erdoğan öğrencileri, bilimin ışığında aydınlık Türkiye’nin yarınları için yetiştirdikleri için çok mutlu olduklarını belirtti. Konuşmasında çocukların iyi yetiştirilmesinin önemine değinen Erdoğan, "Bu anlamlı günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu mutlu günü çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyorum. Çocuklarımız, toplumumuzun en önemli fertleridir. Çünkü onlar bizim geleceğimiz ve umut kaynağımızdır. Her iki sosyal tesisimizde uzman eğitmenlerimizle birlikte çocuklarımızı en iyi şekilde yarınlara hazırlamaya gayret gösteriyoruz’’ ifadelerini kullandı.

‘’Çocuklarımızla gurur duyuyoruz’’

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı da konuşmasında çocukların yetiştirilmesinde emeği olan öğretmen ve aile bireylerine teşekkür ederek, "Cumhuriyet tarihinin en önemli günlerinden birini kutluyoruz. Bu anlamlı günü çocuklarla geçirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Her şeyden daha kıymetli gördüğümüz çocuklarımızın belediyemiz tarafından açılan kreşlerimizde zaman geçirmeleri, onların sağlıklı gelişimlerini izlemek, gösterilerine katılmak ve başarılarına tanık olmak bizleri her zaman gururlandırıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğimizin teminatı olarak gördüğü çocuklarımızın yürüyecekleri yolu aydınlık tutmak için daima çalışacağız’’ ifadelerini kullandı.

Konuşmaların sonunda gösterilerini sergileyen çocuklar ayakta alkışlanırken, Başkan Vekili Subaşı çocuklar ve öğretmenlerine teşekkür ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.

