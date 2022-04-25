Bisiklet kullanıcılarına bakımı ve temel bisiklet kültürü anlatıldı

'Ağlayan gelin'in bir türü daha tescil yolunda

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Trafikte güvenli bisiklet kullanımının artırılması ve çevrenin korunmasında bisikletin rolüne dikkat çekilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte bisiklet kullanıcıları bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi, Bilecik Kent Konseyi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğiyle bisikletlerin bakımı, temel bisiklet kültürü anlatımı ve özel parkurda sürüş konuları anlatıldı. Bilecik Belediyesi bahçesinde bir araya gelen çocuk bisikletliler önce bisiklet bakımlarını yaptı. Daha sonra katılımcılara güvenli bisiklet kullanımı, trafikte bisikletlilerin uyması gereken konular ile sürüş yöntemleri hakkında bilgiler verildi.

Belediye bahçesinde sürüş tekniklerinin anlatıldığı etkinlikte bisikletli çocuklara hazırlanan hediyeler verildi.

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