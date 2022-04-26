Sanat akademisi resim kursundaki öğrenciler eserlerini sergiledi

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde resim kurslarını tamamlayan kursiyerler, yaptıkları resimleri sergiledi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen resim sergisini gezen Melek Mızrak Subaşı, kursiyerleri tebrik ederek, sertifikalarını verdi. Bilecik Belediyesi’nin kültürel ve sanatsal anlamda birçok güzel çalışmayı gerçekleştirdiğini belirten Başkan Vekili Subaşı, bu yönde çalışmaların devam edeceği bilgisini verdi. Yapılan çalışmalar ile geleceğin ressamlarının yetiştirildiğinin altını çizen Başkan Vekili Subaşı, ‘’Öğretmenimiz Tamer Kamalı ve öğrencilerini tebrik ediyorum. Bu tür sanatsal faaliyetlerle şehrimize renk kattıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Belediye Başkanlığı olarak bu tür güzel çalışmalara her zaman katkı vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kursiyerler de eğitim boyunca çok verimli ve anlamlı bir zaman dilimi geçirdiklerini belirterek, Başkan Vekili Subaşı’na teşekkür etti.

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