Başkan Yıldırım, özel gereksinimli çocuklar ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından özel gereksinimli çocuklar ile aileleri için iftar yemeği düzenlendi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı her gün farklı kesimler için düzenlediği iftar sofralarını, bu defa özel gereksinimli çocuklar ve aileleri için hazırladı. İl başkanlığı binasında gerçekleştirilen iftar yemeğine Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, partinin yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda özel gereksinimli çocuk ile aileleri yer aldı.

Organizasyon dahilinde çocukların keyifli vakit geçirmeleri için palyaço ayarlanarak, çeşitli hediyeler ve pamuk şeker dağıtıldı. Çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken aileler organizasyon için İl Başkanı Serkan Yıldırım'a teşekkür etti.

Çocuklarla ve aileleriyle yakından ilgilenen İl Başkanı Yıldırım ise, “Bizim medeniyetimiz, kültürümüz bu. Bir bütünlük açısından düşündüğümüzde birlik ve beraberliğin, kaynaşmanın en güzel örneği budur. Bu iftar yemeğinin örnek olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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