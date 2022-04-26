En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs bağ evinde yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C. isimli şahıs saklanmış olduğu bağ evinde yapılan operasyon sonucu yakaladı. Şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.