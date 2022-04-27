Bilecikspor Kadın Futbol Takımı gollerine devam ediyor

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Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig D Grubu'nda mücadele eden Bilecikspor Kadın Futbol Takımı, ligin 6'ncı haftasında Bursa deplasmanında adeta gollerine devam etti.

Bursa temsilcisi Ağaköyspor ile Gürsü İlçe Stadı'nda karşı karşı gelen Bilecikspor Kadın Futbol Takımı 120 yendi. Maça iyi başlayan Bilecikli kızlar maçın hemen 1'inci dakikasında Canan Bakaç'ın golüyle 10 öne geçti. Maçın 8 ve 11'inci dakikasında Arife Dinar'ın golleriyle durum 30'a geldi. Maçın 16'ncı dakikasında İrem Durmuş, Bilecikspor bayan futbol takımın 4'üncü golünü kaydetti. Maçın 25'inci dakikasında Canan Bakaç, 35'inci dakikasında Sümeyre Kaya'nın attığı golle durumu 60'a geldi. Maçın 37 ve 39'uncu dakikasında İlayda Pınar'ın golleriyle durumu 80'a geldi. Maçın 40'ıncı dakikasında Arife Dinar durumu 90'a getirirken, ilk yarı bu skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında maçı rölantiye alan Bilecikspor maçın 70'inci dakikasında İrem Durmuş, 77'inci dakikasında Aslı Uzun ve 84'üncü dakikasında Canan Bakaç golüyle maçı 120 kazandı. Bilecikspor bu galibiyetle ligde 6'da 6 yaparak puanını 18'e çıkardı.

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