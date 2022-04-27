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Üniversitenin akademik görevli ve personeli için iftar yemeği düzenlendi

İHA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde görev yapan akademik ve idari personel düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Üniversitenin akademik görevli ve personeli için iftar yemeği düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde görev yapan akademik ve idari personel düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.
Rektörlük Protokol yolunda organize edilen iftar yemeğine Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Prof. Dr. Mustafa Koyun, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile aileleri katıldı.
Konuklara hitaben yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yapan Rektör Beydemir, “Üniversitemizi akademik, sosyal, kültürel ve benzeri her alanda bir adım ileriye taşıma gayretimizde bir ve beraber olduğumuz gibi bu iftar sofrasında da hep birlikte olmamız derin bir mana içermektedir. Ramazan; sevgidir, samimiyettir, paylaşımdır. Bizler, birbirimize tebessüm etmeyi unutmadan, birbirimizi kırmadan, birbirimize saygı ve hoşgörü göstererek bu kutsal ayın gerçek amacına ulaşmasını sağlayabiliriz. Unutmayalım ki, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe her geçen gün daha da büyüyecek ve daha da güçleneceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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