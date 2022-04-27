Maç öncesi kahvaltıda bir araya geldiler

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig D grubunda geçen hafta PlayOff katılmayı garantileyen Bilecikspor kadın futbol takımı kahvaltıda bir araya geldi.

7'inci hafta müsabakasında bugün Bursa temsilcisi Kurşunlu Gençlik ve Spor bayan futbol takımı ile karışılacak olan Bilecikspor kadın futbol takımına iş insanı Kazım Yağmur tarafından bir kahvaltı verildi. Yağmur, spora maddi manevi her türlü desteği verdiklerini belirterek, kentteki diğer iş insanlarının spora sahip çıkmalarını istedi.

İstasyon Sentetik Saha'da bugün oynanacak maç öncesi ligde oynadığı 6 maçı da kazarak, 18 puanda bulunan Bilecikspor Kadın Futbol Takımı PlayOff katılmayı garantiledi. Kadınlar 2. Lig PlayOff müsabakalarında 2 rakibiyle karşılacak olan Bilecikspor kadın futbol takımına bu maçları kazandığı takdirde bir üst lige yükselecek.

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