Gıda işletmelerinde denetimler sıkılaştırıldı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, toplu tüketim yerleri ve satış yeri işletmelerindeki denetimlerinin sıkılaştırıldığını ifade ederek “Vatandaşlarımızın güvenilir gıdalara ulaşması için her zaman olduğu gibi ramazan ayı döneminde de aralıksız denetimlerimiz devam edecektir” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın riske dayalı yıllık kontrol planı gereği gerçekleştirilen denetim ve kontrollerle ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Gıda kontrol görevlilerince yapılan denetimlerle gıdalardan doğacak sağlık sorunlarının önüne geçilmesi hedeflenmekte ve güvenilir olmayan gıdanın satış ve tüketimine fırsat verilmemesi hedeflenmektedir. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdalara ulaşması için her zaman olduğu gibi ramazan ayı döneminde de aralıksız denetimlerimiz devam edecektir. Vatandaşlarımız şüphe duyduğu her ürüne 174 Alo Gıda Hattı üzerinden ihbarda bulunmalı. Gelen ihbarlar üzerine kontrol görevlilerimiz en kısa zamanda ihbarları değerlendirip gerekli denetim ve kontrolden sonra vatandaşlarımızı konu hakkında bilgilendirmektedir'' dedi.

