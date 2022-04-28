Kızılay aracını kirli gören Fatma Teyze'nin hareketi duygulandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay aracını kirli gören Fatma Teyze'nin hareketi duygulandırdı

İHA

Kızılay aracını kirli gören Fatma Teyze'nin hareketi duygulandırdı

Bilecik'te Ramazan ayı nedeniyle köy köy erzak dağıtmak için Kızılay ekibini gören Fatma Başaran, hemen eline bir fırça bir de hortum alarak kirlenen araçlarını yıkamaya başladı. Yaşlı kadını elinde fırçayla araçlarını temizlerken gören Kızılay ekibi duygu dolu anlar yaşadı.
Türk Kızılay'ı Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun ve ekibi Ramazan ayı nedeniyle kent genelinde 300 aileye Ramazan kolisi ve konserve dağıttı. Bu dağıtımlar sırasın Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesi Sarmaşık Mahallesine giden ekipler araçlar mahalle meydanına park etti. Ekibin canla başla ihtiyaç sahibi evlere tek tek sıcakta erzak dağıttıklarını gören Fatma teyze hemen eline bir hortum bir de fırça alarak ekibin kirlenen aracını yıkamaya başladı. Türk Kızılay'ı Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun ve ekibi bu anı gördükten sonra gözyaşlarına hakim olamadılar. Uzun, yaşlı teyzenin elini öperek, "Bu gün Fatma Başaran teyzemiz bizleri duygulandırdı. Bizler gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Bu kareyi gördüğümüzde ise benim ve ekibimin Ramazan ayı boyunca tüm yorgunluklarımız bitti. Allah ondan razı olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Tüzün, Edebali Stadı'nın akıbetini Bakan Kasapoğlu'na sordu
YEREL HABERLER Milletvekili Tüzün, Edebali Stadı'nın akıbetini Bakan ...
Çocuklar camide hem eğlendi hem öğrendi
YEREL HABERLER Çocuklar camide hem eğlendi hem öğrendi
Gıda işletmelerinde denetimler sıkılaştırıldı
YEREL HABERLER Gıda işletmelerinde denetimler sıkılaştırıldı
İl Başkanı Yıldırım öğrencilere kendi elleriyle sahur yemeği yaptı
YEREL HABERLER İl Başkanı Yıldırım öğrencilere kendi elleriyle sahur ...
“Kostüm Odası” minik tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER “Kostüm Odası” minik tiyatro severlerle buluşmaya ...
Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparak durabildi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparak ...
Başkan Vekili Subaşı sahada çalışanlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Vekili Subaşı sahada çalışanlarıyla bir araya ...
Maç öncesi kahvaltıda bir araya geldiler
YEREL HABERLER Maç öncesi kahvaltıda bir araya geldiler
300 aileye bayram öncesinde yardım ulaştırmayı hedefliyorlar
YEREL HABERLER 300 aileye bayram öncesinde yardım ulaştırmayı ...
Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 73 bin 404’e ulaştı
YEREL HABERLER Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 73 bin 404’e ...
Op. Dr. Çankaya hasta kabulüne başladı
YEREL HABERLER Op. Dr. Çankaya hasta kabulüne başladı
Bilecik'te 'İnsan Yüzlü Kitaplar, Kitap Yüzlü İnsanlar' adlı fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kütüphane Görevlisi Eyüp Ulugöl "Kitap kapağını gördüğümde arkadaşımın yüzüyle çok eşleştiğini fark ettim ve bir deneme yaptım" "Esin kaynağımız aslında kütüphanecilerin bulduğu slim face'dir"
YEREL HABERLER Bilecik'te 'İnsan Yüzlü Kitaplar, Kitap Yüzlü ...
Bilecik'te KADES hakkında 138 kadına bilgilendirme yapıldı
YEREL HABERLER Bilecik'te KADES hakkında 138 kadına bilgilendirme ...
20 yıldır sürdürülen geleneksel iftar programında 500 kişi bir araya geldi
YEREL HABERLER 20 yıldır sürdürülen geleneksel iftar programında 500 ...
Başkan Bakkalcıoğlu ve eski Devlet Bakanı Şeker, oruçlarını belediye iftar çadırında açtı
YEREL HABERLER Başkan Bakkalcıoğlu ve eski Devlet Bakanı Şeker, ...
Üniversitenin akademik görevli ve personeli için iftar yemeği düzenlendi
YEREL HABERLER Üniversitenin akademik görevli ve personeli için ...
Bilecikspor Kadın Futbol Takımı gollerine devam ediyor
YEREL HABERLER Bilecikspor Kadın Futbol Takımı gollerine devam ...
Başkan Bakkalcıoğlu “Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin istedik”
YEREL HABERLER Başkan Bakkalcıoğlu “Hiçbir çocuğumuz yatağa aç ...
Çiftçiye 4 ton danelik mısır tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Çiftçiye 4 ton danelik mısır tohumu dağıtıldı
Yola aniden çıkan yaşlı adama motosiklet çarptı
YEREL HABERLER Yola aniden çıkan yaşlı adama motosiklet çarptı
Başarılı basketbol hakemi Erkekler 2.Lig Final Grubu'nda düdük çalacak
YEREL HABERLER Başarılı basketbol hakemi Erkekler 2.Lig Final ...
Hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs bağ evinde yakalandı
YEREL HABERLER Hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Madencilik çalışanlarından çocuklara sürpriz
YEREL HABERLER Madencilik çalışanlarından çocuklara sürpriz
Zübeyde Hanım Caddesi uğur böcekleriyle donatılıyor
YEREL HABERLER Zübeyde Hanım Caddesi uğur böcekleriyle donatılıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.