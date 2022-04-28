6 bin kişi iftar sofrasında buluştu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından verilen iftarda 6 bin kişi aynı sofrada buluştu.

Osmaneli Belediyesi'nin her akşam verdiği iftar yemeklerinin yanı sıra mahalle iftarları da düzenlendi. Bunların sonuncusu dün gece Camii Kebir Mahallesinde 6 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Osmaneli İlçe Müftüsü Sadık Eren tarafından yaptırılan dualar sonrası Kadir Gecesinde şehitler içinde dualar edildi. İftar programına Kaymakamı Yüksel Ünal, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Şaban Güdem, sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız, belediye ve il genel meclis üyeleri ve Cami Kebir Mahalle sakinleri katıldı. İftar programı sonrası Fatih Camiinde Osmaneli Belediyesi tarafından Kadir Gecesi nedeniyle Mevlidİ Şerif programı düzenlendi.

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