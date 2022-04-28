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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü kadın güreşçileri şampiyonalara hazırlanıyor

İHA

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü kadın güreşçileri şampiyonalara hazırlanıyor

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü güreş sporcuları katılacakları şampiyonalar öncesinde çalışmalarını hızlandırdı.
Kadın güreşçiler, Mayıs ayında yapılacak şampiyonalar öncesinde antrenörleri Kemal Karaboğa eşliğinde ilçe yeni kapalı spor salonundaki antrenmanlarını yoğunlaştırdı. Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Güreş Gençler A Klasmanı 53 kilogramda Türkiye Şampiyonu olan Başak Duman Bilecik’in gururu olarak önemli bir başarıya imza atmıştı. U20 Gençler 53 kiloda da Türkiye 2. olarak Milli Takıma girmeye hak kazan Başak Duman; 1422 Mayıs tarihlerinde Fransa’nın Normandiya bölgesinde yapılacak olan Okul Sporlarının olimpiyatları sayılan ISF GYMNASİADE Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek. Yine Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün başarılı kadın güreşçilerinden Ayşe Nazlı Aşut da Balıkesir’de yapılan Kadınlar U17 Yıldızlar ve Gençler U20 Türkiye Güreş Şampiyonası’nda U17 yaş Yıldızlar 65 kiloda 3. olarak Milli Takıma girmeye hak kazanmıştı. Milli Takma seçilen Ayşe Nazlı Aşut’ta ülkemizi 65 kiloda da 812 Mayıs 2022’de Antalya’da yapılacak olan Yıldızlar Uluslararası Zafer Turnuvası’nda temsil edecek. Aynı zamanda çalışmalarına ara vermeden devam eden Zeynep Nur Kara’da U20 yaş Türkiye Şampiyonası’nda 53 kiloda Türkiye 6.sı olmuştu.
Güreş branşında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü eğitmeni ve aynı zamanda Milli Takım Antrenörü Kemal Karaboğa “2019 yılında kadın güreşine başladık. Bozüyük ve Bilecik’te tarihteki ilk kadın güreşine adım attık. Bu süreçte birçok kişiden olumsuz tepkiler aldık. O sırada sağolsun Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkacıoğlu 'na ve Kulüp Başkanımız Ali Şahinoğlu’na çok teşekkür ederiz. Her zaman arkamızda durdular, destek oldular. ‘Siz gidebildiğiniz yere kadar gidin, biz arkanızdayız’ dediler. Ve yıl 2022, bir Türkiye Şampiyonu, bir Türkiye ikincisi ve Türkiye üçüncüsü çıkardık. Tabi erkek, kadın diye bir ayrımımız yok bizim. Hepsi bizim sporcumuz, hepsi bizim çocuğumuz, hepsi Bozüyüklü yani buranın çocukları ve bizim çocuklarımız. O yüzden ilimize ilçemize olan borcumuzu en iyi şekilde ödemeye çalışıyoruz. Allah nasip ederse ilerde Olimpiyat şampiyonları ve dünya şampiyonları da çıkaracağız” dedi.

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