Pazaryeri'nde üreticiye tohum desteği sağlandı

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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ayçiçeği üretimini yaygınlaştırmak için üreticilere, yüzde 100 tohum desteği sağlandı.

Pazaryeri'nde Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde düzenlenen ayçiçeği tohumu dağıtım programında, Tarım ve Orman Bakanlığı destekli tohumluklar çiftçilere verildi. Pazaryeri Belediye binasında gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Zekiye Tekin, üreticilere tohumları dağıtarak, bereketli bir sene olmasını diledi. Başkan Tekin, “Dağıtılan ücretsiz yağlık ayçiçeği tohumu sayesinde üretimi artırarak hem kendi bütçemize hem de devletimizin bütçesine katkı sağlamış olacağız" dedi.

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