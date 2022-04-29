Okunan 1001 hatmin duası yapıldı

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Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öncülüğünde okunan 1001 hatmin duası Rektör Beydemir’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öncülüğünde okunan bin 1 hatim için hatim duası İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Gerçekleşen hatim duasına Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

Türkçe Öğrenimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencisi Muaz Ebuhılv El Mısri’nin Kur’an tilaveti ile başlayan programda hatim duasını İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Lokman Bedir okudu.

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