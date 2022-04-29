Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu, eğitim programı hız kesmeden devam ediyor.

Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller, mutlu aileler yetiştirmek amacıyla açılan Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu’nda eğitimler devam ediyor. Eğitimciler tarafından egzersizler yaptırılarak anne adaylarının doğuma hazırlanmalarına da yardımcı olunan gebe okulunda uygulamalı olarak yeni doğan bebek bakımı, emzirme teknikleri, lohusalık, gebelik sonrası beslenme gibi bir anne adayının ihtiyaç duyabileceği konularda dersler veriliyor. Eğitim sonunda ise gerekli koşulları yerine getiren annelere ise belge veriliyor.

Gebe kadınlar eğitim faaliyetinden dolayı Bilecik Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nilgün Çevik’i ziyaret ederek teşekkür ettiler. Müdür Çevik; “Eğitim almak isteyen gebelerimiz Gebe Okulu’nda kayıt yaptırabilirler. Anne adaylarını, annebebek sağlığı açısından daha kaliteli, verimli, etkin ve güvenli sağlık hizmeti için Gebe Okulu’na davet ediyoruz" dedi.

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