Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Mart ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre mart ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik’in ihracatı da ithalatı da arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik’te 2022 Mart ayında, 2021 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 50 artarak 15 milyon 495 bin dolar, ithalat yüzde 100,7 artarak 2022 Mart ayında 12 milyon 751 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’de ise, Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 19,8, ithalat yüzde 30,7 arttı.

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