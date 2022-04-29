Lise öğrencisi genç yaşta kalbine yenik düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te lise öğrencisi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10/A sınıfı öğrencisi Doğukan Can Turhan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Turhan'ın yakınları ve arkadaşları büyük bir üzüntü yaşarken, merhumun naşı bugün Cuma Namazı'na müteakip Dedeoğlu Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedilecek.

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, vefat sonrası bir yazı yayımlayarak, "Aramızdan erken ayrılan öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.