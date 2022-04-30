Bilecik'te bayram öncesi dilenci operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi çarşıda ve cami önlerinde dilenenlere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan denetimlerde şehir dışından gelerek, çarşı merkezi ve cami önlerinde dilenen ve zabıta ekiplerini görünce kaçmaya çalışan 10 kişi yakalanarak Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilenciler, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kabahatler kanununa göre işlem yapıldıktan sonra geldikleri yerlere gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.