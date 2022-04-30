Bayram öncesi trafiği rahatlattı Yapımı sona yaklaşan köprülü kavşak bayram öncesi İstanbul istikametine açıldı

Bilecik'te yapımı sona yaklaşan köprülü kavşak projesinin ilk etabı olan Bilecikİstanbul şeridi bayram öncesi trafiğe açıldı. İlk araçlar kavşaktan geçerken, trafik bir nebze olsun rahatladı.

Karayolları tarafından 20 Ocak 2021 günü çalışmalara başlanan ve o yıl mayıs ayında açıklaması planlanan BozüyükBilecikMekeceAdapazarı kara yolunun Bilecik ayrımı köprülü kavşağının ilk etabı olan Bilecikİstanbul şeridi bayram öncesi trafiğe açıldı.

Proje ile 1 adet 116,5 metre uzunluğunda 4 açıklı anayol kavşak köprüsü, 1 adet 40 metre uzunluğunda tek açıklı çift köprü ve 1 adet 38,5 metre uzunluğunda Devlet Demir Yolları köprüsü bulunduğunu kavşak tamamlandığında kenttin şehirlerarası ulaşımına büyük katkı sağlayacak.

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