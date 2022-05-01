Bilecik'te lastik fabrikasında yangın (1)

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Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)-BİLECİK'te organize sanayi bölgesinde otomobil lastiği üreten fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen alevlere müdahale ediyor.

Bilecik 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otomobil lastiği fabrikasında saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadaki lastiklerin yanmasıyla gökyüzünü yoğun siyah duman kapladı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-05-01 09:30:33



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