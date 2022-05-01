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Bilecik'te lastik fabrikasında yangın (1)

DHA

Bilecik'te lastik fabrikasında yangın (1)


Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)-BİLECİK'te organize sanayi bölgesinde otomobil lastiği üreten fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen alevlere müdahale ediyor.
Bilecik 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otomobil lastiği fabrikasında saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadaki lastiklerin yanmasıyla gökyüzünü yoğun siyah duman kapladı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2022-05-01 09:30:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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