Çöp konteynerleri yıkanarak bayrama hazırlanıyor

Bilecik Bozüyük Belediyesi, çöp konteynerlerinde ve çevresinde oluşabilecek kötü koku ve haşere oluşumunu önlemek amacıyla sokak, caddelerde bulunan çöp konteynerlerinin temizlik ve bakımını itina ile sürdürüyor.

Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli hizmet almasının amaçlandığı çalışmalar çerçevesinde çöp konteynerleri, koku ve bakterileri önlemek amacıyla Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından bayram öncesinde temizleniyor. Ana arterlerde bulunan konteynerler yıkanarak temizlenmesinin ardından dezenfekte ediliyor. Ana arterlerin devamında ise çalışmalar, her mahalle ve sokaktaki konteynerlerde de devam edecek.

Çevre temizliği ve sağlığı açısından da büyük önem taşıyan ve belirli bir program dahilinde yapılan konteyner yıkama ve dezenfekte çalışmaları düzenli aralıklarla sürdürülürken, çalışmalar Bozüyüklüler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

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