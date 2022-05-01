Bilecik'te lastik fabrikasında yangın (2)

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Bilecik 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otomobil lastiği fabrikasında saat 07.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 2 saatte söndürüldü. Fabrikada hasar oluşurken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2022-05-01 10:51:28
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