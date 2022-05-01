Ramazan ayında 12 bin 450 kişilik sıcak yemek dağıtıldı

Sosyal belediyecilik anlamında güzel uygulamaları vatandaşların hizmetine sunan Bilecik Belediyesi, Ramazan ayında 12 bin 450 kişilik sıcak yemek dağıttı.

Bilecik Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca başta yaşlılar olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek hizmeti ve gıda yardımı sağlandı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları tarafından Ramazan ayında 415 kişiye 30 gün boyunca toplam 12 bin 450 kişilik sıcak yemek dağıtımı, 281 aileye gıda yardımı, 52 kişiye 664 parça güzel marketten eşya yardımı yapılırken, toplam 3 bin 200 litre süt dağıtımının da gerçekleştiği bildirildi. Bunun yanı sıra bayramda da çocukları unutmayan Bilecik Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak 100 çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yapılacağını da belirtti.

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