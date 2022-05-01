Ramazan şenliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi

Bilecik Belediyesi tarafından Atatürk Parkı’nda düzenlenen Ramazan şenliğinde çocuklara şeker ve dondurma dağıtıldı, gösteriler sahnelendi.
Düzenlenen programa Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve eşi Berat Subaşı, Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Fasıl gösterileri, ortaoyunu, meddah, kanto ve interaktif yarışmaların yapıldığı şenliklerde gönüllerince eğlenen çocuklara hediyeler verildi. Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, şenlik sonunda yaptığı konuşmada amaçlarının çocukları eğlendirmek ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu belirterek, "Bizleri yalnız bırakmayan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hem Ramazan ayı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarımıza güzel vakit geçirtmeyi amaçladık. Katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.
Başkan Vekili Subaşı şenlikte yer alan grup üyelerine çiçek takdim ederken, çocuklara da şeker ve dondurma dağıttı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.