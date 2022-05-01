Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, evleri ziyaret ederek çocuklara bayramlık hediyeler dağıttı

Bilecik Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Subaşı, gıda, kömür ve süt dağıtımları yanı sıra güzel market dayanışma mağazası tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yardımların ulaştırıldığını kaydetti. Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları ile birlikte çocukları evlerinde ziyaret eden Başkan Vekili Subaşı, çocuklara bayramlık hediyelerini verdi. Fiziki hizmetlerin yanında sosyal belediyecilik anlamında birçok hizmeti halkla buluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Subaşı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bilecik Belediyesi olarak ramazan ayı boyunca çocuklarımıza süt yardımı, ailelere gıda yardımı, sıcak yemek dağıtımı yaptık ve ihtiyaç sahibi ailelerimize de güzel marketimizden eşya yardımında bulunduk. Bayram dolayısıyla çocuklarımızı da unutmadık. Yaklaşık yüz çocuğumuza da bayramlık elbise alarak, gülümsemelerini sağladık. Çünkü çocuklarımızın mutluluğu bizler için çok kıymetli. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar ve güzel bayramlar diliyorum.”

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