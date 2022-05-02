Bilecik'te iş birliği protokolü çerçevesinde liseler ziyaret edildi

Birçok ilçeden duyuldu! Tuzla'da bir fabrikada patlama ve yangın!

Bilecik İl Müftülüğü ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde müftülük personeli kentteki liseleri ziyaret etti.

İl müftü yardımcıları, vaizler ve din hizmetleri uzmanlarının katıldığı ziyaretlerde bu yılki Ramazan ayının tema kitapları olan ‘Ramazan ve Doğruluk, 40 Hadiste Doğruluk ve 40 Ayette Doğruluk’ adlı eserler hediye edildi. Yapılan ziyaretlerde, iş birliği protokolü çerçevesinde okullarda din eğitiminin daha verimli ve etkili sunulması, dini derslerin boş geçmemesine yönelik müftülük personeli arasından, yetkin ve uzman hocalar tarafından destek sunulması ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.