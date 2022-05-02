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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaneli'de Lefke Cup U15 Futbol Turnuvası bu yıl yapılacak

İHA

Osmaneli'de Lefke Cup U15 Futbol Turnuvası bu yıl yapılacak

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, covid19 pandemisi nedeniyle ara verilen Lefke Cup U15 Futbol Turnuvası bu yıl yapılacağını duyurdu.
2019 yılında Lefke Cup U15 Futbol Turnuvası Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler başta olmak üzere bir çok yıldıza ev sahipliği yapmıştı. 2 yıl pandemi nedeniyle ara verilen turnuvanın bu yıl yapılacağı anlatan Başkan Şahin, "Osmaneli Belediyesince geleneksel hale getirilen ancak Covid19 nedeniyle ara verilen TTF destekli Lefke Cup U15 Futbol Turnuvası bu yıl ağustos ayının son iki haftası içinde yapılacak. U15 Millî Takımlar sorumlu hocaları ile yapılan görüşmeler sonrası kesin tarih yakında açıklanacak. İstanbul Amatör Futbol Federasyonu tarafından da desteklenen turnuvamıza daha önceki yıllarda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Altınordu, Bursaspor, Eskişehirspor, Adana Demirspor gibi kulüpler katılmıştı. Bu yıl Trabzonspor U15 takımını da davet edeceğimiz turnuvaya ilgi, geçmiş yıllardaki gibi büyük olacak. Millî takımlar altyapı hocaları, Süper Lig ve diğer profesyonel liglerden değerli hocaların izlediği turnuva, sporcular içinde kendilerini gösterecekleri bir ortam oluşturuyor. Daha önceki turnuvalarda Arda Güler, Ömer Faruk Beyaz ve bir çok sporcunun değer olarak ortaya çıktığı bu turnuva ilçemize ve ilimize ve de Türk sporuna hayırlı olsun" dedi.

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