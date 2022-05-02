Bilecik'te park ve oyun alanları çocuklar için temizleniyor

Bilecik Belediyesi tarafından yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte çocukların sık kullandığı oyun ve park alanları temizlenerek bakımları yapıldı.

Vatandaşların birçok alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla başta temizlik olmak üzere birçok alandaki hizmetlerini sürdüren Bilecik Belediyesi, kentteki park ve oyun alanlarındaki çöpleri temizledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde dinlenme ve oyun alanlarındaki yeşil alanlarda yabani otla mücadele ilaçlaması da yapıldı. Park ve yeşil alanların en iyi şekilde korunmasının vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatan belediye personeli, çevrenin korunması ve temiz tutulması konusunda uyarıda bulundu.

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