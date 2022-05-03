Başkan Bakkalcıoğlu partililerle bayramlaştı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılarak partililerle bayramlaştı.

CHP Bozüyük İlçe Teşkilatı binasında düzenlenen bayramlaşma programına CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, İlçe Başkanı İhsan Esel, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Programda ilk olarak İlçe Başkanı İhsan Esel misafirlerine “hoş geldiniz” diyerek herkesin bayramını kutladı. Ardından konuşan Başkan Bakkalcıoğlu da herkesin bayramını kutlayarak aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Parti binasında herkesle tek tek görüşerek bayramlaşan Başkan Bakkalcıoğlu partililer ile bir süre sohbet etti.

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