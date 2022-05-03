Bozüyük’te protokol ve vatandaşlar bayramlaştı

Bozüyük'te Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü, kurum ile derneklerin temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bozüyük Belediyesine ait düğün salonunda gerçekleştirilen bayramlaşma programına AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Bkm. Yüzbaşı Hamdi Ferhat İnanç, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı. Törende protokol üyeleri bayram tebriklerini kabul ederek herkesin bayramını kutladılar. Programda konuşan İlçe Kaymakamı Adem Öztürk salonda bulunan herkesin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak “Ramazan Bayramını burada sizlerle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bayramlar birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst düzeye çıktığı müstesna günlerdir. Bugün burada gördüğümüz tablo gerçekten bayramın anlamına uygun bir tablo. Birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde Bozüyük’te burada bir arada olmak gerçekten takdire şayan. Bundan dolayı tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Bayramlaşma programının ardından İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler Bozüyük Devlet Hastanesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ettiler. Devlet Hastahanesi’nde bayramın ilk gününde görevlerinin başında olan sağlık çalışanları ile hastaların bayramını kutlayan Kaymakam Öztürk, Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü, İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ve hemen ardından da İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek burada da görevlerinin başında olan polis, jandarma ve itfaiyecilerin bayramlarını kutladılar, görevlerinde kolaylıklar dilediler.

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