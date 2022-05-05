YÖGEP eğitimleri devam ediyor

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Bilecik'te Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) programı çerçevesinde seminer gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca üretilen, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen YÖGEP programı ile ilde buluna tüm okul ve kurum müdürlerine eğitim verilmeye devam ediyor. Bu çerçevede İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır'ın koordinatörlüğünde Bilecik’in Merkez ilçesinde uygulamalı olarak seminer gerçekleştirildi. Seminerde öğretmenlerin güçlendirilmesi, öğrenci başarı farklarının daraltılması, öğrenci yetenekleri keşfetme ve açığa çıkarma stratejileri tartışıldı.

Öte yandan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, seminer çalışmalarında ortaya çıkan verilerin il eğitim politikası haline getirilmesi için gerekli değerlendirmeler yapılacağını bildirdi.

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