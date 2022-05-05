Şeyh Edebali Türbesi bayramda on binlerce ziyaretçinin akınına uğradı

Üç günlük Ramazan Bayramı tatili boyuncu Şeyh Edebali Türbesi, on binlerce ziyaretçinin akınına uğradı

1299 yılında Bilecik’in Söğüt ilçesinde kurulan Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi ve devletinin manevi kurucu Şeyh Edebali’nin türbesinin bulunduğu Bilecik’e 3 günlük Ramazan Bayramı tatili boyuncu binlerce kişi ziyaret etti. Misafirler, türbenin bulunduğu yerleşkesinde bulunan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi gezerek 36 Osmanlı padişahının hayatları ve hikayeleri hakkında Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Alan Sorumlusu Engin Beyce’den bilgi aldılar. Bayram tatilinde çeşitli tur acenteleri tarafından düzenlenen gezi turlarına katılanlar ve şahsi olarak ailesi ile birlikte bayramı fırsat bilen yerli ve yabancı on binlerce ziyaretçi şeyh Edebali hazretleri ve yakınlarını türbesi başında dualar eşliğinde ziyaret etti.



"Bayramda binlerce ziyaretçiyi ağırladık"

Farklı illerden birçok ziyaretçiyi ağırlayan Bilecik'e gelenler temiz havanın ve tarih kokan alanın huşusunu yaşadıklarını söyleyen Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "Zengin tarihe ve kültüre sahip İlimizde havaların da ısınmasıyla birlikte turizm anlamında güzel yoğunlukların yaşanmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Gelen ziyaretçilerimizin de ilimizden mutlu ayrıldıklarını görmek bizleri de sevindiriyor. Şehrimizin; tarihini, kültürünü, doğal güzelliklerini ve turizm değerlerini ortaya çıkarmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İnşallah ülkemizi ve dünyamızı etkisi altına alan pandemi sürecinin de artık etkisini yitirmesiyle bizler de projelerimizi hayata geçirilmesi yönünde devletimizin desteği ile turizm stratejik hedeflerimize ulaşarak şehrimizin turizm yönünden hak ettiği değere çıkacağına inanıyoruz. Ziyaretçiler ayrıca türbe meydanında bulunan alanlarda çaylarını yudumlarken, Bilecik'e özgü hediyelik eşya almayı da ihmal etmediler. Tarihi yıkık minareleri, Bilecik Belediyesine ait Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni gezen ziyaretçiler hayran kaldıklarını ifade etti. Gelen ziyaretçilerin Bilecik'e geldiklerinde türbe ziyaretinin ardından, müze, Abdülhamid Han'ın eserleri tarihi idadi binası (Belediye Binası) ve Saat Kulesi, Pelitözü Gölpark ve Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesi'ni de ziyaret ettiler" dedi.

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