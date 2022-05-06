Devlet Demiryollarından vatadaşlara ilaçlama uyarısı

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 918 Mayıs tarihleri arasında ArifiyeEnveriye istasyonları arasında otla mücadele ilaçlama yapılacağını duyurularak vatandaşlar uyardı.
Yapılan açıklamada, Arifiye Osmaneli Bilecik Bozüyük Enveriye istasyonları arasında otla mücadele için ilaçlama yapılacağı duyurularak, "Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını uzak tutmaları önemle duyurulur" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.