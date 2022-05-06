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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okuldan çıkan öğrenciler çat kapı valiyle bayramlaşmaya geldi

İHA

Okuldan çıkan öğrenciler çat kapı valiyle bayramlaşmaya geldi

Bilecik'te Atatürk İlköğretim Okulu öğrencilerinden Bedirhan Yağmur ve Erkan Yağmur, Vali Dr. Kemal Kızılkaya’ya bayramlaşma ziyaretinde bulundu.
Çat kapı Bilecik Valiliğine gelen iki meraklı öğrencinin, görevlilere “Vali amcayla bayramlaşmaya geldik” demeleri üzerine Vali Kızılkaya, öğrencileri makamında ağırlayarak bayram şekeri ve hediyesi takdim etti. Renkli anların yaşandığı ziyarette öğrencilerin utangaç davranışları ve Vali Kızılkaya’nın samimi tavırları dikkatlerden kaçmadı. Öğrencilerle makamında bir süre sohbet ederek medeni cesaretlerinden ötürü tebrik eden ve uğurlayan Vali Kızılkaya, ailelerine selamlarını ileterek trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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