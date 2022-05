Sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısı Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı; "Herkes can dostlarımızdan sahiplenebilir"

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, aileleri çocukları ile birlikte Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyarete ve hayvanları sahiplenmeye davet etti.

Başta kedi, köpek ve kuş türleri olmak üzere birçok hayvan türünün tedavi, bakım ve barınma imkanının sağlandığı Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, can dostlarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Kısırlaştırma, aşılama, ameliyat ve birçok tedavi yönteminin uygulandığı tesiste yüzlerce sokak hayvanı misafir ediliyor. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşlar, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne davet edildi.



"Herkes can dostlarımızdan sahiplenebilir"

Tesiste yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, isteyen herkesin tesisten kedi ve köpek sahiplenebileceğini belirterek, ‘’Buradaki misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Tesisimiz gerçekten yakın bölgemizde örnek gösterilen bir yer. Bu açıdan şu ana kadar yüzlerce hayvanın tedavisini gerçekleştirdik, binlercesini misafir ettik. Vatandaşlarımız da çocuklarıyla buraya gelip can dostlarını ziyaret edebilirler. Durumları hakkında bilgi sahibi olabilir ve sahiplenebilirler’’ ifadelerini kullandı.

