Bilecik’te en çok ‘Veraset’ davası açıldı

Bilecik’te 2021 yılında en çok ‘Veraset’ davası açıldı.

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 2021’de hukuk mahkemelerindeki davaların türlerine ilişkin araştırma yaptı. Bu araştırmayla Türkiye’deki hukuk yargılamaları incelendi. İllere ve coğrafi bölgelere göre yapılan çalışmayla Türkiye’nin ‘Dava Atlası’ oluşturulurken, Bilecik’te en çok ‘Veraset’ davası açıldığı ortaya çıktı.

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